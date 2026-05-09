Врачи скорой помощи и ребенок пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту. Пострадали пять человек, включая 12-летнюю девочку и троих сотрудников скорой помощи. У ребенка — резаная рана лица, у водителя и фельдшера «скорой» — осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног. Об этом 9 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.