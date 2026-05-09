В Кинеле Самарской области прошла окружная научно-практическая конференция

Она была посвящена эффективным методикам обучения в дополнительном образовании детей.

Окружная научно-практическая конференция «Навыки будущего в системе дополнительного образования детей» прошла 5 мая в Кинеле Самарской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Мероприятие прошло на базе Кинельского ресурсного центра, где собрались педагоги, методисты и специалисты, посвятившие свою деятельность развитию детей. Главная задача конференции заключалась в том, чтобы проанализировать самые эффективные методики обучения и выявить лучшие практики в дополнительном образовании детей. Особое внимание на встрече уделили умениям, актуальным для XXI века: развитию критического мышления, креативности, умению работать в команде и цифровой грамотности.

Участники не только обменялись успешным опытом использования современных образовательных технологий, но и поделились подходами к реализации проектной и исследовательской деятельности, а также обсудили методы индивидуального сопровождения учащихся. Дополнительно большое внимание привлекли практики по развитию инженерного мышления и технического творчества, которые представили педагоги мини-кванториумов городского округа Кинель и Кинельского района.

По итогам работы участники приняли резолюцию, где обозначили основные направления развития системы дополнительного образования и наметили конкретные шаги по внедрению новых подходов к работе с детьми и подростками. Это создаст прочную основу для дальнейшего совершенствования образования в регионе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.