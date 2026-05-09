МВД сказало про 600 звонков за сутки от белорусов по одной причине

Министерство внутренних дел сказало про 600 звонков за сутки от белорусов по одной причине.
«За минувшие сутки в милицию поступило около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников», — сказано в сообщении.
Благодаря оперативности сотрудников милиции, а также бдительности белорусов подавляющее большинство злодеяний удалось предотвратить. Однако было зафиксировано 61 преступление, совершенное с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку сразу восьми фишинговых интернет-ресурсов. Речь идет про поддельные торговые площадки, банки или сервисы, которые сложно отличить от настоящих.
Также была заблокирована возможность совершения платежей в адрес 48 иностранных платежных реквизитов, которые используют аферисты и приостановлены расходные операции по 48 счетам.
В МВД рассказали и про самые популярные противоправные деяния. Лидерами являются хищения с использованием социальных сетей. На втором месте вишинг от имени должностных лиц (телефонное мошенничество), покупка товаров на интернет-площадках, а также торговля на финансовых биржах.
