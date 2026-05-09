В Ненецком автономном округе обновят оборудование в 24 школах

Специалисты обновят оборудование в 24 школах Ненецкого автономного округа в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.
Уже к 1 сентября планируется полностью переоснастить кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики. Как подчеркнула Ирина Гехт, это логичное продолжение системной работы по улучшению школьной инфраструктуры: в прошлом году в 22 школах региона были модернизированы кабинеты труда, основы безопасности жизнедеятельности и подготовки к защите Родины. Таким образом, с каждым годом расширяется перечень учебных предметов, которые обеспечиваются современным оборудованием.
В этом году школьники смогут заниматься на новых компьютерах, использовать мольберты и современные музыкальные инструменты, а также применять акустические системы и специализированное оборудование для проведения физических опытов. На приобретение всего необходимого оборудования выделено 2,37 млн рублей.
В перспективе работа по обновлению учебной материально-технической базы будет продолжена: уже запланировано, что в 2027 году модернизация коснется кабинетов математики, химии и биологии. Это позволит расширить возможности для эффективного изучения точных и естественных наук.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.