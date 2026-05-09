Александр Беглов назвал Бессмертный полк самой важной акцией в День Победы

В Петербурге прошло шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту. В нём приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и десятки тысяч петербуржцев, в том числе представители национальных диаспор.
Участники несли портреты родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.
— Это самая важная акция в День Победы. Слова Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» — это часть нашего характера, часть души Ленинграда, — сказал Александр Беглов.
Губернатор шел по Невскому с портретами отца — героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди — героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова. Волонтеры несли копию Знамени Победы, штандарты фронтов Красной Армии и растяжку с названиями регионов СССР, защищавших Ленинград. Юнармейцы держали растяжку «Бессмертный полк».
Также по Невскому проехали 12 ретро автомобилей и два мотоцикла с ветеранами. Возглавил колонну «Паккард 120» с «Золотой Звездой» Города Героя Ленинграда.