В Иркутской области установили «Рекорд Победы» по произвольному подъему гири

В День Победы в Иркутске на площади у Александра III развернулась всероссийская акция «Рекорд Победы» — участники соревновались в произвольном подъёме гири. Народное спортивное движение существует с 2016 года. В этом году оно посвящено 81-й годовщине разгрома фашизма. Главная задача — коллективно осилить 29 585 подъёмов. Именно столько дней минуло с победного мая 1945-го. К снаряду допускали всех: и детей, и пенсионеров. Вес и тип упражнения (рывок либо толчок) каждый выбирал сам. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.