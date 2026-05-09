В Иркутской области установили «Рекорд Победы» по произвольному подъему гири

На площади у царя Александра III в Иркутске взрослые и дети поднимали гири в память о героях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В День Победы в Иркутске на площади у Александра III развернулась всероссийская акция «Рекорд Победы» — участники соревновались в произвольном подъёме гири. Народное спортивное движение существует с 2016 года. В этом году оно посвящено 81-й годовщине разгрома фашизма. Главная задача — коллективно осилить 29 585 подъёмов. Именно столько дней минуло с победного мая 1945-го. К снаряду допускали всех: и детей, и пенсионеров. Вес и тип упражнения (рывок либо толчок) каждый выбирал сам. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

— Это не просто спортивное мероприятие, это дань памяти и уважения всем — кто не вернулся с полей сражений, кто ковал нашу победу в тылах, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, — сказал на открытии министр спорта региона Виктор Учеватов.

К движению подключились не только жители областного центра. Гири поднимали в Тулуне, Усть-Куте, Заларях, а также в сёлах Оёк и Смоленщина. Лучшие результаты в Иркутске показали Галина Рудых (1305 повторений) и Роман Куковеров (1800). Самому пожилому спортсмену — 75-летнему Владимиру Золотуеву — покорилось 150 поднятий.