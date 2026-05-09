Под Волгоградом восстановили освещение хутора Зимовейский

Напомним, установленное несколько лет назад уличное освещение в хуторе Зимовейский было отключено в начале апреля 2026 года. Тогда глава местной администрации Сергей Иванов рассказал редакции, что делает всё возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения, и даже выделил из бюджета 5 тыс. рублей на погашение долгов перед энергетиками. Однако впоследствии свет так и не был возвращён в населённый пункт, а реальная задолженность оказалась намного выше. Она образовалась из-за несвоевременного доведения средств из региональной казны.