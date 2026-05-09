Ливни, грозы и штормовой ветер обрушатся на Волгоградскую область

Специалисты Волгоградского ЦГМС предупреждают: на Волгоградскую область обрушатся ливни и грозы, сопровождающиеся штормовым ветром.
Осадки ожидаются не на всей территории региона, а только в отдельных его районах. При этом температура не снизится — днем 10 мая синоптики прогнозируют 18…23º, а в южной части области даже до 24…29º. В Волгограде будет 24…26º.
Такая же погода сохранится и в выходной понедельник, 11 мая, и в первый рабочий день короткой недели, 12-го. Впрочем, дожди будут кратковременными, а ветер поднимется до 15−20 метров в секунду только во время грозы.
Ранее «АиФ-Волгоград» поделился рецептами идеального шашлыка для тех, кто все же рискнёт выбраться на природу.