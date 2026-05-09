Возложение цветов к Вечному огню состоялось в Нижегородском кремле

«День Великой Победы — это дата, которая воспринимается нами как священный день, священный праздник. И наша задача — не позволить стереть историческую память, не позволить извратить её. Мы этим, конечно, занимаемся — открываем музеи, выставки, называем улицы, скверы. Но самое главное, что среди нас есть живые свидетели и участники тех событий. Фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети войны — это всё живые героические судьбы, которые позволили нам победить в этой страшной войне и потом смогли восстановить нашу страну. Искренние слова благодарности, глубокий поклон ветеранам за то, что просто за то, что мы сейчас живы. Без них бы нас точно не было без этой победы. С праздником, с Днём Победы», — сказал Юрий Шалабаев.