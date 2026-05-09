Возложение цветов к Вечному огню состоялось в Нижегородском кремле

Возложение цветов к Вечному огню состоялось сегодня, 9 мая, в День Победы на территории Нижегородского кремля, передаёт корреспондент ИА «Время Н».
На церемонию были приглашены ветераны, волонтёры, военные, политики, общественные деятели. В возложении приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель Городской Думы Евгений Чинцов и Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Говоря о Дне Победы, Глеб Никитин подчеркнул, что это, в первую очередь, праздник, который вселяет в сердца радость.
«Да, это праздник, как в песне поётся, со слезами на глазах, но всё равно это позитивное, благостное событие. Это подвиг, который совершили наши предки. И великое счастье, что с нами ещё остались ветераны. Поэтому всех тружеников тыла, всех детей войны, всех блокадников, всех ветеранов ещё раз с великим праздником!», — сказал он.
Евгений Люлин напомнил о подвиге тружеников тыла.
«Линия фронта проходила не только в окопах, она проходила и в мирных городах. У нас сразу два города, Нижний Новгород и Дзержинск, являются городами трудовой славы. Например, каждый второй снаряд на фронте был заправлен взрывчаткой производства завода имени Свердлова. А сколько было собрано для фронта хлеба, обмундирования… Люди, которые ковали победу, — герои. Поэтому сердце каждого человека переполняет чувство гордости и уважения к нашим предкам, к нашим ветеранам и к тем, кого уже нет в живых».
«День Великой Победы — это дата, которая воспринимается нами как священный день, священный праздник. И наша задача — не позволить стереть историческую память, не позволить извратить её. Мы этим, конечно, занимаемся — открываем музеи, выставки, называем улицы, скверы. Но самое главное, что среди нас есть живые свидетели и участники тех событий. Фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети войны — это всё живые героические судьбы, которые позволили нам победить в этой страшной войне и потом смогли восстановить нашу страну. Искренние слова благодарности, глубокий поклон ветеранам за то, что просто за то, что мы сейчас живы. Без них бы нас точно не было без этой победы. С праздником, с Днём Победы», — сказал Юрий Шалабаев.
А митрополит Георгий назвал победу над фашизмом «победой добра над злом».
«9 мая 1945 года — это праздник победы света над тьмою, неба над адом. В сегодняшние дни фашизм и нацизм вновь пытаются поднять голову. Но пока в Отечестве, в России будут люди, сыновья наши, которые будут уходить в бой за нашу страну, за нашу веру, мы будем живы как государство, как Отечество. Поэтому память о Великой Отечественной войне — это и чувство благодарности, и связь поколений времён. Это наши корни, наши традиции. И, опираясь на это наследие, мы будем строить и настоящее крепкое, и великое будущее. С Победой! С Днём Победы!» — сказал владыка.