В Астраханской области врачи санавиации спасли 10 пациентов за месяц

Среди эвакуированных были пятеро детей, включая двух младенцев. Всем им потребовалась срочная доставка из удаленных районов области в специализированные больницы Астрахани — в частности, в областной перинатальный центр для оказания экстренного лечения. Помимо этого, вертолет санитарной авиации был использован для транспортировки пациентки с серьезной дисфункцией импланта почки: женщину оперативно перевезли из городской клинической больницы № 3 имени С. М. Кирова в филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Волжском Волгоградской области.