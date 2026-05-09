В Астраханской области врачи санавиации спасли 10 пациентов за месяц

Вертолет санитарной авиации Астраханской области эвакуировал 10 пациентов в апреле, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
Среди эвакуированных были пятеро детей, включая двух младенцев. Всем им потребовалась срочная доставка из удаленных районов области в специализированные больницы Астрахани — в частности, в областной перинатальный центр для оказания экстренного лечения. Помимо этого, вертолет санитарной авиации был использован для транспортировки пациентки с серьезной дисфункцией импланта почки: женщину оперативно перевезли из городской клинической больницы № 3 имени С. М. Кирова в филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Волжском Волгоградской области.
Благодаря таким вылетам санитарной авиации стала возможна своевременная доставка пациентов, нуждающихся в сложной медицинской помощи, непосредственно в ведущие лечебные учреждения региона и за его пределами. Это существенно повысило доступность высокотехнологичной медицины для жителей даже самых отдаленных районов области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.