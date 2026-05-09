Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астраханской области врачи санавиации спасли 10 пациентов за месяц

Среди эвакуированных были пятеро детей, включая двух младенцев.

Вертолет санитарной авиации Астраханской области эвакуировал 10 пациентов в апреле, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

Среди эвакуированных были пятеро детей, включая двух младенцев. Всем им потребовалась срочная доставка из удаленных районов области в специализированные больницы Астрахани — в частности, в областной перинатальный центр для оказания экстренного лечения. Помимо этого, вертолет санитарной авиации был использован для транспортировки пациентки с серьезной дисфункцией импланта почки: женщину оперативно перевезли из городской клинической больницы № 3 имени С. М. Кирова в филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Волжском Волгоградской области.

Благодаря таким вылетам санитарной авиации стала возможна своевременная доставка пациентов, нуждающихся в сложной медицинской помощи, непосредственно в ведущие лечебные учреждения региона и за его пределами. Это существенно повысило доступность высокотехнологичной медицины для жителей даже самых отдаленных районов области.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.