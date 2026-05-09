В Нижегородской области упразднили несколько деревень и сел

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в административно-территориальном устройстве ряда муниципалитетов. В результате преобразований три деревни были упразднены, а несколько населённых пунктов объединили в новые административные единицы. В Возрожденском сельсовете Княгининского округа село Шишковердь и деревня Константиновка теперь образуют единое село Шишковердь — деревня Константиновка перестала существовать как самостоятельный населённый пункт. В Ардатовском округе село Сосновка переведено в статус деревни. В Чернухинском сельсовете Арзамасского округа произошло объединение села Пустынь, деревни Меньщиково и посёлка Старая Пустынь в одно село Пустынь; при этом Меньщиково и Старая Пустынь упразднены как отдельные административные единицы.