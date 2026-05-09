В Новосибирской области представили план проведения экологических акций

Так, акция «Сад памяти» в 2026 году объединит 192 мероприятия по всей области. Главное из них — массовая посадка деревьев — состоится во второй половине мая в сквере Героев Донбасса в Новосибирске. По словам замминистра, в прошлом году в акции приняли участие более 6,5 тыс. человек, было организовано около 200 высадок деревьев. В этом сезоне появится новая традиция — создание аллей в память о погибших участниках специальной военной операции, что придаст акции особое символическое значение.