В Новосибирской области представили план проведения экологических акций

План проведения экологических акций представили в Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Жанна Шурова рассказала о ключевых экологических инициативах, которые пройдут в этом году. В центре внимания — две крупные акции: «Сад памяти» и «Вода России», а также практическая реализация регионального закона об экологическом просвещении. При этом особый акцент был сделан на росте интереса жителей к участию в добровольческих природоохранных мероприятиях.
Так, акция «Сад памяти» в 2026 году объединит 192 мероприятия по всей области. Главное из них — массовая посадка деревьев — состоится во второй половине мая в сквере Героев Донбасса в Новосибирске. По словам замминистра, в прошлом году в акции приняли участие более 6,5 тыс. человек, было организовано около 200 высадок деревьев. В этом сезоне появится новая традиция — создание аллей в память о погибших участниках специальной военной операции, что придаст акции особое символическое значение.
Не меньший отклик у жителей вызывает акция «Вода России». В утвержденном плане на 2026 год — 188 субботников, в которых ожидается участие более 5 тыс. волонтеров. За сезон планируется очистить почти 500 гектаров прибрежных территорий. Как отметила Жанна Шурова, интерес к акции растет: в прошлом году добровольцы собрали более 700 куб. м мусора, очистив около 250 км береговой линии.
Особое внимание на пресс-конференции уделили развитию экологического добровольчества, особенно среди молодежи. После принятия в 2025 году регионального закона об экологическом просвещении, работа с волонтерами стала более эффективной и организованной. Так, только в проекте «Новосибирская область — территория эколят» за прошлый год поучаствовали более 36 тыс. школьников и воспитанников детских садов из 590 образовательных организаций. Кроме того, в области уже работает 51 школьное лесничество, где занимаются около тысячи детей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.