В рейтинге олимпиад Адыгея заняла первое место среди регионов юга России

Также среди всех субъектов страны регион получил 22-е место.

Источник: Национальные проекты России

Республики Адыгея заняла первое место среди регионов юга России в олимпиадном рейтинге, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», написал в своих социальных сетях глава региона Мурат Кумпилов.

Рейтинг был подготовлен по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, которые проходили с 14 марта по 3 мая по 24 предметам. Всего по итогам всероссийской олимпиады было выдано 4240 дипломов: 732 победителям и 3508 призерам. Среди них — ребята из Адыгеи.

«Рейтинг неофициальный, но результаты впечатляющие. Наша республика за год поднялась сразу на 53 позиции, заняв 22-е место среди всех субъектов страны и первое место среди регионов ЮФО. В целом по стране улучшили свои позиции 39 регионов, 9 сохранили их, а 42 снизили», — сообщил Мурат Кумпилов.

По его словам, ребята не только продемонстрировали свой высокий интеллект, но и прославили Адыгею как один из центров страны с сильной образовательной базой. Он отметил, что достижения участников — это не случайность, а итог наших инвестиций в будущее, результат системной, комплексной работы по поддержке и развитию одаренных детей в республике.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.