Лукашенко сообщил Путину, что уже сказал кое-что за него

Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко после военного парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, беседовал с журналистами, когда увидел проходившего Путина.
«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», — обратился Лукашенко к российскому президенту. На опубликованных кадрах не слышно, что ответил улыбнувшийся Путин.
Президенты обменялись рукопожатиями, обнялись, и Путин прошел дальше.
Глава российского государства пожал руку и сыну Лукашенко Николаю, который также присутствовал на торжествах в Москве.