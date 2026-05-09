Лукашенко сообщил Путину, что уже сказал кое-что за него

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что «уже сказал кое-что за него» журналистам.

Источник: © РИА Новости

Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко после военного парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, беседовал с журналистами, когда увидел проходившего Путина.

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», — обратился Лукашенко к российскому президенту. На опубликованных кадрах не слышно, что ответил улыбнувшийся Путин.

Президенты обменялись рукопожатиями, обнялись, и Путин прошел дальше.

Глава российского государства пожал руку и сыну Лукашенко Николаю, который также присутствовал на торжествах в Москве.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
