Как дачное хозяйство в России стало хобби для обеспеченных

У меня не пять соток, больше. В среднем дача в России 4,5−6 соток, посчитаем расходы для них. Сегодня для такого участка при условии, что там есть плодовые деревья, есть смородина, малина, крыжовник, есть несколько декоративных кустов и какой-нибудь старый орех, только минеральных удобрений за сезон нужно не менее чем на тысячу рублей. Еще рублей 600 — прикормки овощей и клубники. Это минимум. Плюс — обработка от гнили, от парши, от насекомых. Если брать жесткую химию, что я лично не одобряю, это еще тысяча за сезон. Если пользоваться фитопрепаратами, то — от полутора.