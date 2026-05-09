Родильный дом в подмосковном Раменском получил сертификат качества

Центр материнства и детства в Раменском Московской области получил сертификат качества на научно-практической конференции «Неотложные состояния в акушерстве» в Москве. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«В течение 2025 года коллектив роддома проводил очень серьезную работу по подготовке к сертификации: была доработана и внедрена система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, много времени мы уделили обучению персонала и последующей практической проверке знаний. Все это позволило нам успешно пройти сертификацию и подтвердить максимально высокий уровень оказания всех видов медицинской помощи», — сказал главный врач Раменской областной больница Сергей Маркитан.
Сама сертификация включала детальную оценку десятков параметров — от лекарственной безопасности до управления персоналом. В течение года независимые эксперты подробно анализировали все ключевые аспекты деятельности центра и пришли к выводу о его полном соответствии современным требованиям.
Сегодня Раменский центр материнства и детства — современное медицинское учреждение, оснащенное всем необходимым для безопасных родов и оказания сложной медицинской помощи. Там не только проводят стандартные родовспомогательные процедуры, но и выполняют сложные операции, а также успешно ведут роды у женщин после кесарева сечения. Только за последний год в роддоме появилось на свет почти 3,4 тыс. детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.