Над Амуром в Хабаровске прогремел салют Победы

В Хабаровске праздничный салют завершил мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает hab.aif.ru.
Залпы прогремели в 22:00 над Амуром в районе набережной стадиона имени Ленина. Несмотря на прохладный вечер, посмотреть салют пришли тысячи людей.
Фейерверк продолжался около пятнадцати минут. Над рекой один за другим раскрывались огненные залпы, а зрители снимали происходящее на телефоны и аплодировали после особенно мощных серий.
В течение дня в Хабаровске прошли военный парад, шествие «Бессмертного полка», концерты и памятные акции. Одним из самых массовых событий вновь стало шествие с портретами фронтовиков по центральным улицам города.
После завершения салюта для жителей продлили работу общественного транспорта. Дополнительные рейсы отправились от центра города в разные районы Хабаровска.