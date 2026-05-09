Над Амуром в Хабаровске прогремел салют Победы

Фейерверк над набережной стал финалом праздничного дня.

В Хабаровске праздничный салют завершил мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает hab.aif.ru.

Залпы прогремели в 22:00 над Амуром в районе набережной стадиона имени Ленина. Несмотря на прохладный вечер, посмотреть салют пришли тысячи людей.

Фейерверк продолжался около пятнадцати минут. Над рекой один за другим раскрывались огненные залпы, а зрители снимали происходящее на телефоны и аплодировали после особенно мощных серий.

В течение дня в Хабаровске прошли военный парад, шествие «Бессмертного полка», концерты и памятные акции. Одним из самых массовых событий вновь стало шествие с портретами фронтовиков по центральным улицам города.

После завершения салюта для жителей продлили работу общественного транспорта. Дополнительные рейсы отправились от центра города в разные районы Хабаровска.