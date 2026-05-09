Бойцы "Севера" поздравили 99-летнего ветерана в Белгородской области

Лев Рындыч родился в Сумской области, где его соседом был Сидор Ковпак — впоследствии дважды Герой Советского Союза, командир партизанской армии. Войну встретил в Путивле, будучи курсантом. В оккупации за сотрудничество с партизанами были расстреляны его отец и дядя. В 1944 году, после освобождения города, был призван в ряды Красной армии и начал служить миномётчиком. Участвовал в боях с украинскими националистами в Прикарпатье.