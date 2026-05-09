БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Льва Рындыча с 81-й годовщиной Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие 11-го артиллерийского корпуса, которые выполняют задачи на харьковском направлении, приехали к 99-летнему ветерану Льву Рындычу, чтобы поздравить его и вручить памятные подарки.
«Хотим от личного состава искренне поздравить с наступающим Днем Победы, с 81-й годовщиной. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всем и благополучия. Мы продолжатели вашего дела. Обещаем, что победа будет за нами. С праздником вас! Низкий вам поклон», — сказал заместитель командира 29-го артиллерийского полка с позывным «Пенза».
«Если этого заслуживают (ВСУ — ред.), то жалеть не будем. Главное — победа», — ответил ветеран.
Лев Рындыч родился в Сумской области, где его соседом был Сидор Ковпак — впоследствии дважды Герой Советского Союза, командир партизанской армии. Войну встретил в Путивле, будучи курсантом. В оккупации за сотрудничество с партизанами были расстреляны его отец и дядя. В 1944 году, после освобождения города, был призван в ряды Красной армии и начал служить миномётчиком. Участвовал в боях с украинскими националистами в Прикарпатье.