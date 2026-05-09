В политехническом колледже Когалыма в Югре прошла патриотическая акция

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в Когалымском политехническом колледже Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие состоялись при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрация города.
Эта акция давно стала традицией для колледжа: студенты и преподаватели раздают георгиевские ленточки, символизирующие воинскую доблесть, мужество и память о Великой Победе. Благодаря таким мероприятиям молодежь напоминает себе и окружающим о важности сохранения исторической памяти, выражает уважение к подвигу ветеранов и осознает ценность мирной жизни.
В продолжение патриотической инициативы 6 мая в колледже прошел кинолекторий, посвященный художественному фильму «Красные ленты». После просмотра студенты обсудили подвиг детей во времена Великой Отечественной войны, поделились впечатлениями и пришли к выводу, что сохранение памяти о прошлом и передача ее следующим поколениям — задача каждого.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.