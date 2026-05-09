«Лес Победы»: в Чкаловске в честь 9 Мая высадили молодые деревца

«125 саженцев ели обыкновенной и 125 саженцев дуба черешчатого переехали из питомника сюда на постоянное место жительства. Питомник расположен в Ладушкине, это значит, что весь посадочный материал адаптирован к местной почве и климату. Саженцы лесных культур отличаются по своим характеристикам от тех, что мы обычно высаживаем на городских улицах и в скверах. Это двух-трёхлетки, поэтому они не выше полуметра. Работники Горлесов стараются ограждать такие делянки и обозначают “малышей”, просят граждан их не вытаптывать», — написала Дятлова в своем телеграм-канале.