Больница в подмосковной Дубне получила новое оборудование

Два аппарата для аргоноплазменной коагуляции поступили в распоряжение Дубненской больницы в Московской области. Технику приобрели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Аппараты позволяют минимизировать повреждения и кровотечения во время хирургических вмешательств. Благодаря этому процесс заживления тканей пациентов ускорится, а риск послеоперационных инфекций снизится. При этом устройства обладают разной мощностью. Более сильный подойдет для операций, сопровождающихся обширным кровотечением.
Функциональные возможности новых аппаратов особенно ценны при проведении полостных хирургических вмешательств, требующих широкого рассечения тканей. Также оборудование будет полезным при лечении пациентов с онкозаболеваниями. Хирурги, в частности, смогут выполнять операции максимально щадящим образом и при необходимости восстанавливать проходимость пораженных опухолями органов.
«Преимущество аппарата в том, что он не дает карбонизацию тканей — нет обугливания, которое дает возможность для патологического процесса, инфицирования тканей», — подчеркнул заведующий онкологическим отделением Дубненской больницы Денис Вокач.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.