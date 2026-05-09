Они живы, пока о них помнят: сотрудники ИА «Высота 102» рассказали о своих героях «Бессмертного полка»

Сосед, который уходил вместе с ним на войну, вернулся, но без ноги. Он рассказал, что наших солдат на коннице, а прадед был кавалеристом, бросали на немецкие танки тысячами. Там, под танками, они и оставались. Перед тем самым боем, когда дед пропал без вести, сосед его видел. А потом его не нашли — ни среди живых, ни среди мертвых. Бабушка всю жизнь переживала, что не знает могилы, куда бы она могла прийти и поклониться. Долгие годы она не могла поверить в смерть мужа. Всю свою жизнь, а умерла она в 1992 году в возрасте 79-ти лет, она писала запросы в военные архивы, пытаясь найти его следы. Искала и в списках военнопленных, но тоже безрезультатно.