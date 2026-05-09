В Большом Савино отменили рейс до Сочи

Самолет должен был вылететь ранним утром 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Самолет из Перми в Сочи авиакомпании «Победа», который должен был вылететь 9 мая в 05.25, отменили. Официальная причина отмены не сообщается, но, вероятнее всего, это связано с тем, что самолет, который должен был увезти пермяков в курортный город, ранее из него не смог вылететь.

Напомним, вчера, 8 мая, воздушное пространство над южными регионами России оказалось фактически заблокировано. Причиной резкой корректировки планов стала атака украинских дронов на Ростов-на-Дону, где располагается ключевой узел управления авиатрафиком всего макрорегиона.