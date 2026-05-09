Как прошло празднование Дня Победы в Омске

В Омске День Победы отметили торжественным построением на Соборной площади и шествием «Бессмертного полка».

23

На Соборной площади выстроились парадные расчёты Омского гарнизона. За происходящим наблюдали тысячи горожан, которые пришли на главную площадь города с семьями, детьми и цветами. На площади также показали военную технику времён Великой Отечественной войны, легендарный танк Т-34 и ретроавтомобили.

После торжественного построения по улицам Омска прошёл «Бессмертный полк». Колонны горожан с портретами своих родных-фронтовиков двигались по Красному Пути, через Соборную площадь, затем по улице Ленина и Иртышской набережной. Завершилось шествие на Бульваре Победы у мемориала «Слава героям». В этом году почти 100 тысяч человек пронесли по улицам Омска портреты героев своих семей.