Как прошло празднование Дня Победы в Омске

После торжественного построения по улицам Омска прошёл «Бессмертный полк». Колонны горожан с портретами своих родных-фронтовиков двигались по Красному Пути, через Соборную площадь, затем по улице Ленина и Иртышской набережной. Завершилось шествие на Бульваре Победы у мемориала «Слава героям». В этом году почти 100 тысяч человек пронесли по улицам Омска портреты героев своих семей.