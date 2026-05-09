В Абдулине Оренбургской области прошла Всероссийская акция «Вальс Победы»

Всероссийская акция «Вальс Победы» прошла на центральной площади в Абдулине Оренбургской области, сообщили в администрации городского округа. Мероприятие было организовано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участники акции почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Затем состоялась церемония приема школьников в ряды движения «Юнармия». Также на площади были вручены награды победителям и призерам муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
На празднике выступили творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный» и учащиеся городских школ, которые подготовили музыкальные и танцевальные номера. Кульминацией мероприятия стало исполнение всеми участниками традиционного вальса Победы. А в завершение акции прозвучала легендарная песня «День Победы».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.