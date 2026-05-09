Торжественный парад прошёл в Волгограде в День Победы

Парадные расчёты прошли 9 мая по площади Павших Борцов в Волгограде. На трибуне присутствовали фронтовики, труженики тыла и жители осаждённого Сталинграда. С 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне всех жителей региона поздравил губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров. В числе почётных гостей была композитор Александра Пахмутова.
Глава региона передал волгоградцам слова поздравления президента РФ Владимира Путина. Глава государства поздравил россиян с Днём Победы и отметил, что этот праздник в нашей стране встречают «с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов».
«Они не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к её судьбе», — процитировал поздравление Владимира Путина Андрей Бочаров.
Командовал парадом заместитель командующего Восьмой гвардейской общевойсковой армией ЮВО гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимал парад заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
