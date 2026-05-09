В Подмосковье очистили дно озера Сенеж

«Напоминаю, что заходить в воду можно только в разрешенных для купания водоемах, на официальных пляжах. Здесь, на центральном пляже на озере Сенеж, у нас работает спасательный пост, берутся регулярные пробы воды на анализ. В преддверии летнего сезона традиционно проводим чистку дна, чтобы отдыхающие не поранились и не получили травмы», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.