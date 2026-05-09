В Подмосковье очистили дно озера Сенеж

Дно озера Сенеж очистили в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Водолазы обследовали участок акватории площадью около 4 тыс. кв. м на глубине до 2 метров. Они подняли со дна озера бытовой мусор, стеклянные и пластиковые бутылки, а также крупные коряги.
«Напоминаю, что заходить в воду можно только в разрешенных для купания водоемах, на официальных пляжах. Здесь, на центральном пляже на озере Сенеж, у нас работает спасательный пост, берутся регулярные пробы воды на анализ. В преддверии летнего сезона традиционно проводим чистку дна, чтобы отдыхающие не поранились и не получили травмы», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.
В ближайшее время на озере планируют установить ограничительные буи. Кроме того, там собираются разделить зоны купания для детей и взрослых.
