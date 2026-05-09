На площади у Театра эстрады в Калининграде станцевали «Вальс Победы»

В мероприятии приняли участие десятки школьников и кадетов.

На площади перед Театром эстрады в Калининграде прошёл торжественный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в субботу, 9 мая.

Перед гостями праздника выступили творческие коллективы города. Учащиеся кадетских классов школы № 2 развернули 80-метровую Георгиевскую ленту.

«Очень трогательным моментом стал “Вальс Победы”. Молодые люди, кружась в изящном танце, словно перенеслись в то время, когда этот вальс звучал как гимн долгожданному миру. Их искренние эмоции, предававшиеся из поколения в поколение, напомнили о хрупкости мира и ценности каждого прожитого дня. Этот день стал ещё одним напоминанием о том, как важно сохранять память и передавать её будущим поколениям», — рассказала глава администрации Елена Дятлова.

В мероприятии приняли участие десятки школьников и кадетов. Память павших в Великой Отечественной войне героев почтили минутой молчания.

