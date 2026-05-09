Жители Тульской области начали нести цветы к мемориалу "Скорбящий воин"

ТУЛА, 9 мая — РИА Новости. Жители Тульской области в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне несут цветы к мемориалу «Скорбящий воин» в Щекинском районе, где был зажжен первый в СССР Вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости.
Семьи с портретами родственников-участников войны и государственными флагами, а также знаменем Победы приносят гвоздики, тюльпаны и розы. Многие приходят с детьми разных возрастов, которые самостоятельно кладут цветы на мемориал.
Первый в СССР Вечный огонь на въезде в поселок Первомайский Щекинского района был зажжен в 1957 году, инициатором зажжения был директор местного газового завода Сергей Джобадзе. Позднее на этом месте открыли мемориал «Скорбящий воин».