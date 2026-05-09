Акция «Бессмертный полк» объединила в Красноярске 25 тысяч человек

В Красноярске 25,6 тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

Источник: Комсомольская правда

9 мая в Красноярске 25 600 человек приняли участие в акции «Бессмертного полка», а с учетом зрителей — 29 500. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Памятная акция началась после торжественного шествия, посвященного 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сбор состоялся рядом со стелой «Город трудовой доблести».

Маршрут колонны прошел по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» и улице Юности.

Ранее мы писали, что у мэрии подняли копию Знамени Победы — красного флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был закреплен на крыше поверженного Рейхстага.