В Туринске Свердловской области стартовало благоустройство улицы Путейцев

Благоустройство улицы Путейцев стартовало в Туринске Свердловской области, сообщили в администрации городского округа. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Территорию расчистят от поросли. Также специалисты модернизируют наружные сети, смонтируют освещение и системы видеонаблюдения, обновят дорожное покрытие. Особое внимание уделят созданию современных спортивных зон. Для комфорта и безопасности местных жителей на новых площадках уложат резиновое покрытие и установят ограждения. Также там смонтируют современное спортивное оборудование: тренажеры и многофункциональные комплексы.
Еще территорию улицы украсят арт-объектом «Дерево жизни». Для удобства горожан вдоль улицы установят новые скамейки и урны, проведут озеленение. Кроме того, предусмотрено строительство модульного здания для хранения спортивного инвентаря.
Завершить все работы планируют до конца сентября 2026 года. После реализации проекта благоустройства улица Путейцев станет современным и безопасным общественным пространством для отдыха, прогулок и занятий спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.