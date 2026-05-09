В Туринске Свердловской области стартовало благоустройство улицы Путейцев

К октябрю там оборудуют спортивные зоны с тренажерами, установят арт-объект «Дерево жизни» и новые скамейки, проведут озеленение.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство улицы Путейцев стартовало в Туринске Свердловской области, сообщили в администрации городского округа. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Территорию расчистят от поросли. Также специалисты модернизируют наружные сети, смонтируют освещение и системы видеонаблюдения, обновят дорожное покрытие. Особое внимание уделят созданию современных спортивных зон. Для комфорта и безопасности местных жителей на новых площадках уложат резиновое покрытие и установят ограждения. Также там смонтируют современное спортивное оборудование: тренажеры и многофункциональные комплексы.

Еще территорию улицы украсят арт-объектом «Дерево жизни». Для удобства горожан вдоль улицы установят новые скамейки и урны, проведут озеленение. Кроме того, предусмотрено строительство модульного здания для хранения спортивного инвентаря.

Завершить все работы планируют до конца сентября 2026 года. После реализации проекта благоустройства улица Путейцев станет современным и безопасным общественным пространством для отдыха, прогулок и занятий спортом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.