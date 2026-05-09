В Нидерландах прошло шествие «Бессмертного полка»

Участники «Бессмертного полка» с портретами воевавших родственников, георгиевскими ленточками и красными гвоздиками собрались в День Победы на территории мемориала «Советское поле славы» под Лёсденом.
«Памятное мероприятие началось с поминальной службы у памятника на “Советском поле славы”, после чего состоялось шествие “Бессмертного полка”. Людей было очень много, несмотря на то, что дата некруглая — пришли и соотечественники, и граждане бывших союзных республик, и голландцы», — рассказала Воронцова.
Она отметила, что участники шествия принесли с собой флаги СССР и Знамя Победы, некоторые из них напевали песни военного времени.
«Акция прошла очень организованно и слаженно, без провокаций», — добавила она.
После возложения цветов участники акции почтили память павших советских воинов минутой молчания. Завершилось шествие у памятника «Кудрист», посвященного 77 расстрелянным немцами советским солдатам.
Мемориальный комплекс «Советское поле Славы» был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них — 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд «Советское поле славы» (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.