Жители Ростова пожаловались на проблемы со связью в центре

Ранее говорилось о мероприятиях по обеспечению безопасности.

Жители донской столицы пожаловались на перебои с интернетом и мобильной связью в центре Ростова-на-Дону. Публикации появились в субботу, девятого мая, в популярных пабликах в социальных сетях.

Ростовчане не могут позвонить, а также выйти в интернет.

Ранее власти сообщали, что перебои в работе операторов в донском регионе связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности. Это сделано в целях антитеррористической защиты.

Напомним, в День Победы в Ростове-на-Дону не было традиционного военного парада.