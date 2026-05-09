Жители Ростова пожаловались на проблемы со связью в центре

Жители донской столицы пожаловались на перебои с интернетом и мобильной связью в центре Ростова-на-Дону. Публикации появились в субботу, девятого мая, в популярных пабликах в социальных сетях.
Ростовчане не могут позвонить, а также выйти в интернет.
Ранее власти сообщали, что перебои в работе операторов в донском регионе связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности. Это сделано в целях антитеррористической защиты.
Напомним, в День Победы в Ростове-на-Дону не было традиционного военного парада.