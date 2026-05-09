Юнармейцы Самары заступили на Почетный караул у Вечного огня в День Победы

«Почётный караул в День Победы — не просто традиция. Это школа взросления для наших юнармейцев. Здесь, у Вечного огня, они по‑настоящему осознают свою ответственность перед памятью поколений. Осознают, что такое честь мундира, зачем нужна дисциплина и почему так важно знать и уважать историю своей страны. Именно эти ребята — та самая молодёжь, которой завтра предстоит беречь Россию и продолжать традиции наши и наших предков. Всех от души поздравляю с Днем Победы!» — сказал глава Самары Иван Носков.
Перед тем, как заступить на пост, школьники прошли предварительную подготовку. Они освоили правила строевого шага, изучили основы несения Почётного караула, включая правила поведения у мемориала и порядок смены караульных, познакомились с историей Парка Победы и его мемориалов. Особое внимание было уделено истории Вечного огня, который был зажжён в парке в 1995 году — в честь 50‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда пламя для самарского Вечного огня было доставлено из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
«Я впервые в Почетном карауле, и каждая минута здесь ощущается по‑особенному. Стоя рядом с Вечным огнём, который горит с 1995 года, понимаешь: это не просто дежурство, а часть большой и важной традиции», — поделилась ученица школы № 25 Александра Котельникова.
Отметим, накануне Дня Победы юнармейцы приняли участие в мини-парадах под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и др. Также школьники и воспитанники детских садов Самары присоединились к акции «Бессмертный полк» в дополнительных форматах.
Напомним, в этом году в целях обеспечения безопасности мероприятия Дня Победы в Самаре проходят в сокращенном формате. В том числе — Парад Победы на площади Куйбышева. В нем приняла участие пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр — всего в торжественном марше приняли участие 18 парадных расчетов.