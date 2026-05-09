Юнармейцы Самары заступили на Почетный караул у Вечного огня в День Победы

«Почётный караул в День Победы — не просто традиция. Это школа взросления для наших юнармейцев. Здесь, у Вечного огня, они по‑настоящему осознают свою ответственность перед памятью поколений. Осознают, что такое честь мундира, зачем нужна дисциплина и почему так важно знать и уважать историю своей страны. Именно эти ребята — та самая молодёжь, которой завтра предстоит беречь Россию и продолжать традиции наши и наших предков. Всех от души поздравляю с Днем Победы!» — сказал глава Самары Иван Носков.