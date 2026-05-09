Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область остается в «желтом» уровне погодной опасности из-за высокой пожароопасности

До утра 10 мая местами по региону сохранится 4 класс.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область 9 мая находится в «желтом» уровне погодной опасности по критерию высокой пожарной опасности. Соответствующие данные опубликованы на прогностической карте Центрального федерального округа.

Согласно предупреждению синоптиков, неблагоприятные условия, связанные с риском возгораний, сохранятся в регионе как минимум до 6 часов утра 10 мая. Местами по области ожидается 4 класс пожарной опасности, что соответствует высокой степени риска.

В МЧС и региональном управлении по делам гражданской обороны призывают жителей и гостей региона соблюдать особую осторожность. В условиях сухой и ветреной погоды даже небольшой источник огня может привести к быстрому распространению пламени на большие площади.

Рекомендации для населения:

— не разводить костры и не сжигать мусор на приусадебных и дачных участках;

— не бросать непотушенные спички и окурки, особенно в лесу или рядом с сухой травой;

— избегать пала травы — это незаконно и крайне опасно;

— при обнаружении возгорания немедленно сообщать по телефону 112.

Спасатели напоминают: нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого режима или высокой пожароопасности влечёт административную и уголовную ответственность.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше