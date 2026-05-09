Владивостокский школьник выиграл золото на первенстве России по боксу

Акмал Дустиев из Владивостока выиграл золото на первенстве России по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15−16 лет, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Организация таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Соревнования проходили с 17 по 26 апреля в Московской области. Акмал Дустиев стал лучшим в весовой категории до 46 кг. Он провел четыре поединка, одержав победу в каждом из них. В финале Акмал одолел соперника из Дагестана.
Победа на этом соревновании обеспечила юноше место в сборной страны, дала право выступить на предстоящем первенстве Европы. Сейчас Акмал уже приступил к подготовке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.