Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивостокский школьник выиграл золото на первенстве России по боксу

Он стал лучшим в весовой категории до 46 кг.

Акмал Дустиев из Владивостока выиграл золото на первенстве России по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15−16 лет, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Организация таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

Соревнования проходили с 17 по 26 апреля в Московской области. Акмал Дустиев стал лучшим в весовой категории до 46 кг. Он провел четыре поединка, одержав победу в каждом из них. В финале Акмал одолел соперника из Дагестана.

Победа на этом соревновании обеспечила юноше место в сборной страны, дала право выступить на предстоящем первенстве Европы. Сейчас Акмал уже приступил к подготовке.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше