Выездную диспансеризацию ветеранов провели медики Дзержинска

В канун Дня Победы медики поликлиники № 1 Городской больницы № 2 Дзержинска отправились в гости к тем, кому и посвящен этот праздник. Они провели выездную диспансеризацию для ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны прямо у них дома. Акция носит соответствующее название «К ветеранам Великой Победы».