Праздник при любой погоде: Минск отмечает День Победы (фото)

Пасмурное небо не отпугнуло минчан и гостей столицы. Люди собрались на площадках по всему городу и в центре. По традиции многие пошли возлагать цветы к монументу на площади Победы. В 12:00 там состоялась минута молчания. Впрочем, как и по всей стране. Например, митинги были организованы в воинских частях (с приклоненными знаменами).
Цветы почти весь день в Минске несли ко многим памятникам: к монументу пионеру-герою Марату Казею, к стеле «Минск — город-герой» и другим. Также в субботу многие решили посетить Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. У входа выстроилась очередь.
Праздничные гуляния и концерты, уличные кафе с шашлыками тоже привлекли немало людей. У Дворца спорта организован грандиозный концерт, который продлится до самого вечера. Хедлайнер — Олег Газманов. Конечно, в программе и выступление белорусского государственного ансамбля «Песняры» с обязательной песней про Яся. Старшее поколение пускает слезу, а молодое лихо отплясывает. Все же праздник.
Своя отдельная программа была у минского Дома Москвы. Организаторы: Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы, Московский Дом соотечественника и непосредственно Дом Москвы в Минске.
Для жителей белорусской столицы и гостей прошел концерт. Конечно, была и полевая кухня с кашей. Подвели и итоги онлайн-конкурса «Связь поколений: строки Победы». Победители в четырех номинациях получили награды. Это ребята из Минска, Пинска, Витебска, Мозыря и Могилева.
Но главное еще впереди. Вечером будет грандиозный салют, который можно будет наблюдать в 23:00 практически по всему городу, ведь запуски произведут из шести точек.