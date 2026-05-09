Платок с сиренью подарили Александре Пахмутовой в Волгограде

Шифоновый платок с отпечатанными на нем кистями волгоградской сирени подарили Александре Пахмутовой накануне Дня Победы. В обновке, которая явно пришлась композитору по душе, она появилась на сегодняшнем параде.
Идея создания нового сувенира из Волгограда, уже давно называемого городом сирени, пришла краеведу и автору книг Анне Степновой.
— Сирень — это память. Она живет до ста лет и остается даже там, откуда ушли люди, — рассказывает Анна Степнова. — Сирень — это Победа. В мае 1945-го наших солдат дома встречали букетами сирени. Сирень — это счастье. После войны в городах сажали сирень, и все понимали — теперь заживем! Именно поэтому год назад мы решили собрать кисточки сирени по всему центру Волгограда — чтобы были разными.
Разрабатывая модель платка, ее авторы рассчитывали не на обычный принт, а на настоящий отпечаток сирени. Пропитанный атмосферой города и весны.
— Эта задача оказалась со звездочкой, но мы ее осилили. Вчера платок с надписью «Волгоград — город сирени» я передала в подарок Александре Николаевне Пахмутовой. Надеялась, что он ей понравится. А сегодня увидела, что на параде Победы она была в нашем аксессуаре. Есть ли признание выше? — рассуждает волгоградка.
Как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.
Фото администрации Волгоградской области и Анны Степновой/Vk.com.