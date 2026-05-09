Ростов в День Победы: фоторепортаж с Театральной площади

Отмена парада Победы в Ростове-на-Дону стала для города необычной ситуацией. Жители вряд ли вспомнят год, когда это торжественное событие не проводили в донской столице. Праздничное шествие было на грани срыва в 2023 и 2024 годах, а также в период пандемии коронавируса в 2020 году. Но даже тогда парады все же проходили.
В этом году в День Победы жизнь в городе шла своим чередом. В утренние часы улицы, где обычно проходят марши, не перекрывали. На Театральной площади тоже не было видно участников парада.
Несмотря на это, в городе сохранился патриотический настрой. По дорогам ехали машины с флагами. Из салонов звучали песни военных лет и патриотические композиции.
Многие прохожие пришли с георгиевскими ленточками. В честь Дня Победы жители вышли на площадь с флагами. Кроме того, ростовчане почтили память героев, возложив цветы у Стелы.
В донской столице установилась солнечная погода, а воздух прогрелся до +28 градусов. В такой праздничный день люди не спешили расходиться по домам. Многие отправились гулять по городским паркам. За порядком и безопасностью на улицах следили сотрудники полиции.
