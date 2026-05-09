Ростов в День Победы: фоторепортаж с Театральной площади

Отмена парада Победы в Ростове-на-Дону стала для города необычной ситуацией. Жители вряд ли вспомнят год, когда это торжественное событие не проводили в донской столице. Праздничное шествие было на грани срыва в 2023 и 2024 годах, а также в период пандемии коронавируса в 2020 году. Но даже тогда парады все же проходили.