Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Невском районе Петербурга провели мастер-класс по здоровому питанию

Мероприятие прошло на базе школы № 707.

Мастер-класс «Две тарелки здоровья: секреты долгожителей» состоялся 23 апреля на базе школы № 707 Невского района Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении социального питания города.

Мероприятие подготовили студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в ходе освоения курса «Основы проектной деятельности». Мастер-класс провели в игровой форме. Сначала учащимся рассказали об основах нутрициологии и принципах составления сбалансированного рациона. Во время практической части ребята готовили боул с курицей и йогуртовое парфе с семенами чиа.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.