В Невском районе Петербурга провели мастер-класс по здоровому питанию

Мастер-класс «Две тарелки здоровья: секреты долгожителей» состоялся 23 апреля на базе школы № 707 Невского района Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении социального питания города.
Мероприятие подготовили студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в ходе освоения курса «Основы проектной деятельности». Мастер-класс провели в игровой форме. Сначала учащимся рассказали об основах нутрициологии и принципах составления сбалансированного рациона. Во время практической части ребята готовили боул с курицей и йогуртовое парфе с семенами чиа.
