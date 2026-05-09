В Челябинской области прошло более 100 открытых уроков о чистом воздухе

Свыше 100 открытых уроков о чистом воздухе провели на территории Челябинской области, сообщили в министерстве экологии региона. Мероприятия по просвещению проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
«Экопросвещение по праву становится одним из важнейших направлений информационной повестки и образовательным компонентом в школах, детских садах, библиотеках, организациях допобразования, СПО и вузах. Грамотно проведенный экоурок может не только заложить основу повседневных экопривычек, но и повлиять на выбор будущей профессии эколога», — отметил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.
В целом по стране прошло уже более 700 занятий, в Челябинской области — 103, и это самое большое количество среди всех регионов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Все материалы к экоурокам для 1−2, 3−4, 5−7, 8−9, 10−11-х классов доступны по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.