Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области прошло более 100 открытых уроков о чистом воздухе

Регион стал лидером среди всех участников федерального проекта.

Свыше 100 открытых уроков о чистом воздухе провели на территории Челябинской области, сообщили в министерстве экологии региона. Мероприятия по просвещению проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

«Экопросвещение по праву становится одним из важнейших направлений информационной повестки и образовательным компонентом в школах, детских садах, библиотеках, организациях допобразования, СПО и вузах. Грамотно проведенный экоурок может не только заложить основу повседневных экопривычек, но и повлиять на выбор будущей профессии эколога», — отметил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

В целом по стране прошло уже более 700 занятий, в Челябинской области — 103, и это самое большое количество среди всех регионов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Все материалы к экоурокам для 1−2, 3−4, 5−7, 8−9, 10−11-х классов доступны по ссылке.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.