В Нижегородском кремле почтили память павших героев у Вечного огня

«Для нас это великий день. 330 тысяч из 880 тысяч горьковчан не вернулись с фронта. В годы войны Горький стал настоящим арсеналом Победы — от 25 до 50 процентов по различным позициям вооружения делалось здесь. Без вклада тружеников тыла, наших предков этой Победы могло не быть. Всех тружеников тыла, всех детей войны, всех блокадников, всех ветеранов — с великим праздником!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.