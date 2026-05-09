В Нижегородском кремле почтили память павших героев у Вечного огня. Особыми гостями на празднике стали ветераны ВОВ. На мероприятии побывал фотокорреспондент сайта Pravda-nn.ru.
Участники церемонии почтили память героев минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню.
«Для нас это великий день. 330 тысяч из 880 тысяч горьковчан не вернулись с фронта. В годы войны Горький стал настоящим арсеналом Победы — от 25 до 50 процентов по различным позициям вооружения делалось здесь. Без вклада тружеников тыла, наших предков этой Победы могло не быть. Всех тружеников тыла, всех детей войны, всех блокадников, всех ветеранов — с великим праздником!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
