Цветы Марату Казею на День Победы: традиция, которой уже 55 лет

«Смотри: родился в 1929-м, а погиб в 1944-м. То есть 14 лет было…».
Гости белорусской столицы читают мемориальную доску на памятнике Марату Казею в сквере, который носит имя этого пионера-героя. Когда-то о его подвиге рассказывали школьникам по всему Советскому Союзу, в Беларуси эта традиция соблюдается свято до сих пор.
В этом году, в День Победы, несмотря на пасмурную погоду, к памятнику идут люди с цветами.
Появилась и организованная группа тех, кто в советские времена вступил в пионерскую организацию. В ее главе — Наталья Павловна Курленева, бывший директор народного музея имени Батальона белорусских орлят при средней школе № 67 Минска.
«Эта традиция (приходить к памятнику Марату Казею — Sputnik) установилась еще в 1971 году…», — рассказала Наталья Павловна.
Уже 55 лет люди приходят с цветами в одноименный сквер. Началось это с того, что по инициативе пионерской газеты «Зорька» было основано объединение «Батальон белорусских орлят». Туда вошли те, кто в годы войны был сыном полка или юным подпольщиком, ребенком вступил в партизанский отряд.
А кого-то зачислили в орлята посмертно. Был среди них и пионер-герой Марат Казей. К его памятнику приходили еще живые дети войны, многие из которых ушли…
Через десять лет, в 1981-м, при минской средней школе 67 создали народный музей, посвященный белорусским орлятам. Он существует до сих пор. Традицию переняла и столичная гимназия № 7.
К памятнику Марату Казею всегда приходят те, кто связан с этим музеем. Каждый год. Отмечают не только возложением, но и символическими «100 граммами». Только это не спиртное, а чай.
Наталья Павловна бойко руководит взрослыми людьми, которые когда-то были школьниками-пионерами. У них уже свои дети, которые тоже приходят к памятнику. Они внимательно слушают взрослых, ведь потом это нужно будет передать и своим детям…
Эстафета памяти продолжается.