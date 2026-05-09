«Приехала спасти братика»: годовалому малышу из Волгограда провели пересадку костного мозга

— В больнице с Варварой несколько раз беседовали преподаватели и соцработники, подробно и, самое главное, в доступной для ребенка форме рассказав и объяснив, как и что именно будет происходить на заборе клеток! Что ее «завод» очень быстро и безопасно для ее здоровья восстановит все заимствованные клетки! А ее клетки начнут строительство завода у Лёнюшки! На вопрос доктора перед операционной о том, зачем она сюда приехала, она, не задумываясь, ответила: «Спасти братика!». Супергерои не носят плащей…