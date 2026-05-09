«В честь 81-й годовщины»: как прошёл парад Победы в Калининграде

В Калининграде состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади города торжественным маршем прошли войска гарнизона.
Парад принял командующий дважды Краснознамённым Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин. Торжественным маршем по площади Победы прошли войска Калининградского гарнизона. По центру города также проехала боевая техника времён Великой Отечественной войны, среди которой — танки Т-34, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 и грузовик повышенной проходимости ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3.
«Все мы знаем, как отчаянно сопротивлялись фашисты в последние месяцы войны. Но крепость Кёнигсберг, в неприступности которой были уверены нацисты, сдалась перед доблестной Красной армией всего за четыре дня. Благодаря подвигу русского солдата эта земля была очищена от нацистов, и мы обрели свою малую родину. Мы гордимся тем, что Калининградская область рождена победой», — заявил губернатор Алексей Беспрозванных.
В честь 81-й годовщины Дня Победы в Калининграде проходят праздничные мероприятия. В городе организовали концерты, танцевальные и театральные постановки, а также мастер-классы и интерактивы.