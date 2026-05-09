Волгоградские Катюши спели «Катюшу» — флешмоб прошёл в 33 городах России

Волгоградки с именем Екатерина присоединились к флешмобу, который прошёл в 33 городах России. Катюши всех возрастов собрались вместе, чтобы спеть одноименную песню, известную всем с военных лет.
Накануне песня прозвучала в Центральном парке областного центра — Екатерины от мала до велика собрались у бассейна «Лагуна» и хором исполнили трогательную историю о любви и верности.
С ещё большим размахом флешмоб прошёл 9 мая на центральной набережной Волгограда — его участницы собрались неподалёку от фонтана «Искусство» в праздничных нарядах. Некоторые из участниц укрылись русскими платками, а в качестве украшений использовали венки из цветов и даже кокошник.
Выставка ретро автомобилей прямо в эти минуты проходит в ЦПКиО. Увидеть их можно до 16:00.