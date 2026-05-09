Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева выиграла бронзу «Baku Open»

В столице Азербайджана прошёл шахматный турнир «Baku Open», в котором приняли участие свыше 900 спортсменов из 10 стран.
Мужчины соревновались в одном турнире с женщинами. По итогам девяти туров победителем стал 16-летний вундеркинд из Ирана гроссмейстер Сина Мовахед, набравший 8 очков. Срази 7 человек набрали по 6,5 очка, россиянин Даниил Дубов стал пятым.
В женском зачёте победительницей стал уроженка Орска Полина Шувалова, второе место у китаянки Лю Миаою, бронза — у нижегородки Екатерины Гольцевой. Каждая из них набрала по 5 очков, призёров определили дополнительные показатели.
