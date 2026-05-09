Более тысячи подарков отправила Нижегородская область героям Донбасса

Одним из тех, кого навестили, стал единственный проживающий в Харцызске фронтовик Афанасий Харлампьевич Демишев. Ему 101 год, и за его плечами огромный путь: с 1943 года он воевал в стрелковом полку, затем служил кавалеристом в казацком полку и прошёл с боями до Венгрии, где и встретил Победу. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени, орденом «За мужество», медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией». Ветерана поздравили прямо дома, а он в ответ делился воспоминаниями: рассказывал, как к ним приезжал маршал Будённый и как после войны восстанавливал родной колхоз.