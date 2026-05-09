В Москве проживают почти десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Девятое мая — одна из ключевых дат в истории страны. В этот день мы благодарим защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Они занимают особое место среди жителей города, Москва окружает их уважением и вниманием», — рассказал Собянин.
Мэр отметил, что сегодня в столице почти 10 тысяч ветеранов — это участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.
«Также в городе живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Каждый из них — наша настоящая гордость и часть живой истории. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе», — добавил он.
По его словам, ветеранам помогают социальные работники, которые становятся для них по-настоящему близкими людьми.
«Много лет работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил. Специалисты службы проводят с ветеранами по 8−10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни», — подчеркнул Собянин.
Мэр уточнил, что также есть возможность воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением или стать участником программы «Санаторий на дому».
«Забота проявляется и в сохранении исторической памяти. В Музее Победы продолжает пополняться народная экспозиция “Лица Победы” — жители города могут найти там портреты близких или прислать свои истории», — рассказал он.